Какие последствия может вызвать заболевания поджелудочной железы?
Биология
Какие последствия может вызвать заболевания поджелудочной железы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может привести к образованию кист и гематом, которые могут нагноиться.
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