Какие правила должны были соблюдать египетские мастера?

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Египтяне не стремились изображать людей реалистично. Всякий раз они показывали лишь одну сторону части тела. Все зависит от того, с какой стороны эту часть тела легче узнать. Существовал специальной канон (правила) изображения человека: Лицо и ноги изображали в профиль; Верхняя часть туловища – анфас; Бедра - на три четверти анфас; Глаза увеличены и подчеркнуты; Верхняя часть туловища – спереди; Ноги – в движении; Регламентировалась также величина (рост) человека на рисунке: Мужчина как глава семьи изображался выше всех; Его жена не доставала ему даже до плеча; Дети были еще меньше, хотя на египетских росписях они выглядели как маленькие взрослые; Если дети были совсем маленькие, их рисовали голыми. (Следовательно, девочка, изображенная у ног отца на росписи «Охота на птиц» (Рис. 2), еще совсем маленькая) . Особенн строго канон применялся к изображению высокопоставленных персон. Чем ниже стоял человек на социальной лестнице, тем больше было свободы в его изображении; дети и животные находились в самом низу, и это одна из причин того, египетские животные и птицы особенно очаровательны. Они могут и летать, и прыгать, и бить кральями, не теряя дстоинства, которого у них нет. Слуги были личностями совершенно незначительными, и поэтому их можно было изображать за занятиями, которые вовсе не подобали аристократу. Пока слуги работают и суетятся, аристократ и его жена сидят или стоят, застыв в равнодушии, отрешившись от всего, что происходит вокруг. Фараонов изображали обычно в одной и той же позе, чаще всего стоя, с руками, вытянутыми вдоль тела, и с выставленной вперёд левой ногой. Несмотря на идеализацию, портреты верно передавали неповторимые черты человека. В изображениях простых людей было больше жизни и движения, нежели в торжественных статуях властителей. Стены и колонны египетских зданий украшали рельефы и росписи, которые легко узнать по своеобразным приёмам изображения человека. Каждая часть фигуры была представлена в своём повороте так, чтобы её было видно как можно полнее: ступни ног и голова в виде сбоку, а глаза и плечи- спереди. Дело тут было не в неумении, а в строгом соблюдении определённых правил. Длинными полосами следовали друг за другом серии изображений, очерченных врезанными контурными линиями и окрашенных в красиво подобранные тона; им сопутствовали иероглифы - знаки - картинки письма древних египтян. По большей части здесь показаны события из жизни фараонов и вельмож, встречаются также и сцены труда. Полагают, что изображены не столько действительные, сколько желаемые события, поскольку египтяне верили, что изображённое непременно должно исполниться. Древние египтяне не знали перспективы, дальние предметы они изображали просто над ближними. Несмотря на некоторую наивность, их рельефы и росписи подкупают тонкостью и изяществом. Особенно пленительны стройные женщины в лёгких льняных одеяниях, украшенные многочисленными драгоценностями. источник: интернет