Какие предложения можно составить из слова "глинянный",масляное ,песчаный берег. помогите срочно
Русский язык
Какие предложения можно составить из слова "глинянный",масляное ,песчаный берег. помогите срочно
Ответ(ы):
Гость:
Мастер смастерил глинянный горшок. Я купила масляное масло. Летом я отдыхала на песчаном берегу.
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