Какие предложения можно составить из слова "глинянный",масляное ,песчаный берег. помогите срочно

Русский язык
Какие предложения можно составить из слова "глинянный",масляное ,песчаный берег. помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мастер смастерил глинянный горшок. Я купила масляное масло. Летом я отдыхала на песчаном берегу.
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