Какие примеры можно сделать с прямым и обратным порядком , например солнце светил?? ярко, ярко светило солнце???

Русский язык
Какие примеры можно сделать с прямым и обратным порядком , например солнце светил?? ярко, ярко светило солнце???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она давно любила гулять и веселиться. (прямой) Гулять и веселиться любила она давно. (обратный) Она купила пышный и сладкий кулич. (прямой) Купила она кулич пышный и сладкий. (обратный)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста очень срочно((((( как решить 4*(-3/4)-33
Ответить
История
Из чего делали посуду в Скифии? Пожалуйста помогите
Ответить
Математика
Условие задачи надо номер 7
Ответить
Русский язык
Помогите 71 плжалуйсьа заранее спасибо
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите неужно перевести весь текст
Ответить