Какие примеры можно сделать с прямым и обратным порядком , например солнце светил?? ярко, ярко светило солнце???
Русский язык
Какие примеры можно сделать с прямым и обратным порядком , например солнце светил?? ярко, ярко светило солнце???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она давно любила гулять и веселиться. (прямой) Гулять и веселиться любила она давно. (обратный) Она купила пышный и сладкий кулич. (прямой) Купила она кулич пышный и сладкий. (обратный)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Английский язык