Какие признаки права составляют eгo основное отличие от других социальных регуляторов?

География
Какие признаки права составляют eгo основное отличие от других социальных регуляторов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРизнаки,отличающие от соц.регуляторов: 1. контролируются гос-вом 2. общеобязательны 3. имеют представительно-обязывающий характер 4. формальны(имеются вписьменной форме)
Гость:
безусловно правильный ответ, но повторю и немного объясню: 1) общеобязателььны(государство создаётзаконы не только для народа но и для себя, они обязаны его выполнять 2) записаны в документах 3) создаются для народа и не ущемляют его права
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