Банк купил несколько акций завода и через год продал их за 412 млн рублей. Сколько рублей стоили акции, если прибыль банка от этой операции составила 3%?
Алгебра
Банк купил несколько акций завода и через год продал их за 412 млн рублей. Сколько рублей стоили акции, если прибыль банка от этой операции составила 3%?
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412/1,03=400 ответ 400 млн рублей
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