Банк купил несколько акций завода и через год продал их за 412 млн рублей. Сколько рублей стоили акции, если прибыль банка от этой операции составила 3%?

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Банк купил несколько акций завода и через год продал их за 412 млн рублей. Сколько рублей стоили акции, если прибыль банка от этой операции составила 3%?

Автор: Гость