Банк купил несколько акций завода и через год продал их за 412 млн рублей. Сколько рублей стоили акции, если прибыль банка от этой операции составила 3%?

Алгебра
Банк купил несколько акций завода и через год продал их за 412 млн рублей. Сколько рублей стоили акции, если прибыль банка от этой операции составила 3%?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
412/1,03=400 ответ 400 млн рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Развитие сельского хозяйства Положительные последствия Отрицательные последствия
Ответить
Алгебра
а) Моторная лодка спустилась по течению реки на 28 км и тотчас же вернулась назад; на путь туда и обратно ей потребовалось 7 часов. Найти скорость ...
Ответить
Математика
от пристани Марьино к пристани Алешино вышел теплоход со скоростью 24 км/ч. За 9 часов до него из этой же пристани в том же направлении вышел букси...
Ответить
Математика
РЕШИТЕ РОДИТЕЛИ ПРИДУТ СКОРО                    1)Сестре 12 лет,а брату 7 лет. На сколько лет сестра будет старше брата через 5 лет,через 20 лет?  ...
Ответить
Физика
мраморную глыбу массой 1.5 т поднимают со дна озера . какую при этом необходимо приложить силу
Ответить