Какие силы действуют на брусок, которого равномерно перемещают по горизонтальной поверхности?
Физика
Какие силы действуют на брусок, которого равномерно перемещают по горизонтальной поверхности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тяжести, сила нормальной реакции, сила трения и если тело движется, значит есть сила тяги
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