Перевести на английский язык: 1.Природа и интенсивность радиации в любой точке может быть измерена с большой точностью 2.в этом эксперименте нам придется сравнить вес веществ 3.Тебе обязательно нужно посетить эту очень важну...
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Перевести на английский язык: 1.Природа и интенсивность радиации в любой точке может быть измерена с большой точностью 2.в этом эксперименте нам придется сравнить вес веществ 3.Тебе обязательно нужно посетить эту очень важную лекцию,которая состоится завтра в 2 часа. 4.Вам следует провести ряд исследований в области микробиологии в лаборатории нашего университета. 5.Студентам иногда разрешается пользоваться словарем,работая с текстами 6.Нам не нужно(нет необходимости)проводить много опытов ,чтобы убедиться что его наблюдения отвечают всем требованиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.nature and intensity of radiation at any point can be measured with high precision 2. In this experiment, we will have to compare the weight of the substances 3.Tebe must visit this very important lecture, which will be held tomorrow at 2:00. 4.Vam should conduct some research in microbiology in our university laboratory. 5.Studentam sometimes allowed to use a dictionary, working with texts 6.Nam do not need to spend a lot of experiments to make sure that his observations fit the bill. Всегда пала помочь
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