Перевести на английский язык: 1.Природа и интенсивность радиации в любой точке может быть измерена с большой точностью 2.в этом эксперименте нам придется сравнить вес веществ 3.Тебе обязательно нужно посетить эту очень важну...

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Перевести на английский язык: 1.Природа и интенсивность радиации в любой точке может быть измерена с большой точностью 2.в этом эксперименте нам придется сравнить вес веществ 3.Тебе обязательно нужно посетить эту очень важную лекцию,которая состоится завтра в 2 часа. 4.Вам следует провести ряд исследований в области микробиологии в лаборатории нашего университета. 5.Студентам иногда разрешается пользоваться словарем,работая с текстами 6.Нам не нужно(нет необходимости)проводить много опытов ,чтобы убедиться что его наблюдения отвечают всем требованиям.

Автор: Гость