Какие слова рифмуются со словом торты а) рты б) шорты в) ботфорты г) карты.
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Какие слова рифмуются со словом торты а) рты б) шорты в) ботфорты г) карты.
Ответ(ы):
Гость:
Шорты. Ударение в обоих словах на первый слог
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