Какие улицы, площади, учреждения носят имя М. В. Ломоносова. Запиши эти сведения.

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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Музей М. В. Ломоносова Российской Академии Наук Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова Архангельский городской лицей имени М. В. Ломоносова Гимназия Ломоносова в Риге Лицей им. М. В. Ломоносова в Йошкар-Оле Самарская средняя школа № 6 им. М. В. Ломоносова Гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» в Санкт-Петербурге Гимназия № 1530 «Школа Ломоносова» в Москве Национальный горный университет им. М. В. Ломоносова в Днепропетровске Ломоносовская школа