Кокгда строит гнездо сойка
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Кокгда строит гнездо сойка
Ответ(ы):
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Кладка из 5—7 зеленоватых с буро-серыми пятнами яиц, длина которых — 28—33 мм. Откладывает яйца в апреле — июне. Насиживание длится 16—17 дней, выкармливание птенцов — 19—20 дней. В насиживании и выкармливании принимают участие оба родителя. Вылет птенцов — в июне. Выводки держатся при родителях до осени.
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