#Посогите Вот заданее вставте Whose или. Who's

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#Посогите Вот заданее вставте Whose или. Who's
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Ответ(ы):
Гость:
2. who is 3.who is 4.whose 5. who is 6.whose 7.who is 8.who is
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