На дно реки забили бетонные столбы высотой 9,6 м так,что 3,4м было в земле ,a 1,8 м-над водой Какова глубина реки в этом месте?
Математика
На дно реки забили бетонные столбы высотой 9,6 м так,что 3,4м было в земле ,a 1,8 м-над водой Какова глубина реки в этом месте?
Ответ(ы):
Гость:
Вычтем из всей высоты то, что в земле, и то, что над водой. 9,6-3,4-1,8=4,4
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