Морфологический разбор слова замерзающей

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Морфологический разбор слова замерзающей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Замерзающей - прил., (какой?), н. ф.-замерзающий, ед. ч.,  ж. р., определение. Падеж определи сам-нужно существительное :)
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