Вычислите: 8-одна целая 8/15+12/15

Математика
Вычислите: 8-одна целая 8/15+12/15
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8/15+12/15=8+12=30/15
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