Начерти четырехугольник ,проведи в этом четырехугольнике так ,чтобы получилось е??е два четырехугольника
Математика
Начерти четырехугольник ,проведи в этом четырехугольнике так ,чтобы получилось е??е два четырехугольника
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю как то так..чертите прямоугольник и линию посредине получается 3 прямоугольника.
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