Какие промышленные методы получения винилхлорида наиболее перспективны?обоснуй??е свой ответ?
Химия
Какие промышленные методы получения винилхлорида наиболее перспективны?обоснуй??е свой ответ?
Ответ(ы):
Гость:
1)Каталитическое газофазное гидрохлорирование ацетилена 2)Комбинированный метод на основе этилена и ацетилена 3)Сбалансированный по хлору метод на основе этилена Самый перспективный из перечисленного 3. Это один из дешевых способов получения винилхлорида
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