СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА докажите тождество СРОЧНО никто не решил b-1=(b-1)(b^3+b^2+b+1)
Алгебра
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА докажите тождество СРОЧНО никто не решил b-1=(b-1)(b^3+b^2+b+1)
Ответ(ы):
Гость:
B-1=b^4+b³+b²+b-b³-b²-b-1 b-1=b^4-1 в общем у меня почему то не сошлось, хотя я сократила всё по правилам
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