Определить падежи прилагательных. От давней встречи,на ранней зорьке,о проезжем человеке,к растущей ветке,на пахучую ромашку,в узенькое окошко,неуклюжее животное,под снежной шубой,о субботней передаче,синюю ленту.
Русский язык
Определить падежи прилагательных. От давней встречи,на ранней зорьке,о проезжем человеке,к растущей ветке,на пахучую ромашку,в узенькое окошко,неуклюжее животное,под снежной шубой,о субботней передаче,синюю ленту.
Ответ(ы):
Гость:
Буду подряд писать падежи Р.п. П.п. П.п. Д.п. В.п. В.п. /Им.п. В.п./Им.п, Т.п. П.п. Д.п. Надеюсь понятно
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