Впишите какое нибудь число так, что бы запись была верной

Математика
Впишите какое нибудь число так, что бы запись была верной
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Гость:
Почему вы не пишите задание, дорогие ученики?
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