Как называется промежуток времени в течении которого земля делает полный оборот ??округ солнца

Окружающий мир
Как называется промежуток времени в течении которого земля делает полный оборот ??округ солнца
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Ответ(ы):
Гость:
Это год или 365 дней а иногда 366
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