Сколько процентов от всех дней недели составляют выходные дни?
Математика
Сколько процентов от всех дней недели составляют выходные дни?
Ответ(ы):
Гость:
Выходные дни это суббота и воскресенье значит 27 и умножаем на 100% получаем 28,6%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Что относится к истории древней руси ? восточная европа, азиатская часть евразии, страна городов, хан, великий князь, кочевники.
Математика
В первый день рабочий выполнил три пятых задания,а во 2 день - изготовил остальные 30 деталей. Сколько всего деталей изготовил рабочий за 2 дня? ...
Русский язык