Сколько процентов от всех дней недели составляют выходные дни?

Математика
Сколько процентов от всех дней недели составляют выходные дни?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выходные дни это суббота и воскресенье значит 27 и умножаем на 100% получаем 28,6%
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