Что относится к истории древней руси ? восточная европа, азиатская часть евразии, страна городов, хан, великий князь, кочевники.

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Что относится к истории древней руси ? восточная европа, азиатская часть евразии, страна городов, хан, великий князь, кочевники.
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Гость:
Кочевники вроде бы,восточная Европа
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