Как звали дочь пророка Мухаммеда

Окружающий мир
Как звали дочь пророка Мухаммеда
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дочь мухамеда если я не ошибаюсь звали Халат.
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