Как звали дочь пророка Мухаммеда
Окружающий мир
Как звали дочь пророка Мухаммеда
Ответ(ы):
Гость:
Дочь мухамеда если я не ошибаюсь звали Халат.
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