Спишите длписывая пропущенные окончания упражнение 103

Русский язык
Спишите длписывая пропущенные окончания упражнение 103
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Автор: Гость
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Гость:
Ну в учебнике русского яза. Канакиной и гретского:-)
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