Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и по плыли по реке в проти вопожных ноправлниях первый со средней скоростью 90м/мин а второй 40м/мин сколько метров проплывет втрой пловец когда первый проплывет 270м?
Математика
Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и по плыли по реке в проти вопожных ноправлниях первый со средней скоростью 90м/мин а второй 40м/мин сколько метров проплывет втрой пловец когда первый проплывет 270м?
Ответ(ы):
Гость:
270м со скоростью 90м/мин => он плыл (270 / 90 =) 3 минуты, тогда: 40м/мин * 3 минуты = 120 метров. Ответ: 120 метров.
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