Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и по плыли по реке в проти вопожных ноправлниях первый со средней скоростью 90м/мин а второй 40м/мин сколько метров проплывет втрой пловец когда первый проплывет 270м?

Математика

Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и по плыли по реке в проти вопожных ноправлниях первый со средней скоростью 90м/мин а второй 40м/мин сколько метров проплывет втрой пловец когда первый проплывет 270м?

Автор: Гость