(-5x+3)(-x+6)=0 - решить уравнение Если имеет более 1 корня в ответ записать меньший.

Алгебра
(-5x+3)(-x+6)=0 - решить уравнение Если имеет более 1 корня в ответ записать меньший.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(-5x + 3)(-x + 6) = 0 Раскрыв скобки, получаем: 5х ² - 30х - 3х + 18 = 0 5х² - 33х + 18 = 0 Высчитываем дискриминант: D = b² - 4ac = 1089 - 360 = 729, следовательно, √D = 27 Т.к. дискриминант положительный, уравнение имеет два корня: х₁ = (-b + √D) / 2a = (33+27) / 10 = 60 / 10 = 6 х₂ = (-b - √D) / 2a = (33-27) / 10 = 6 / 10 = 0,6 В условии задания сказано, что е сли уравнение имеет более 1 корня в ответ записать меньший, значит, необходимо сравнить оба корня: 6 > 0,6 ⇒ Ответ х = 0,6
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