Период полураспада изотопа натрия равен 2.6 года изначально было 208 г этого изотопа . сколько его будет через 7,8 года
Физика
Период полураспада изотопа натрия равен 2.6 года изначально было 208 г этого изотопа . сколько его будет через 7,8 года
Ответ(ы):
Гость:
N=N0/2^t/T N/N0=1/2^(7,8/2,6)=1/2^3 N=N0/8=208/8=26 г
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