Период полураспада изотопа натрия равен 2.6 года изначально было 208 г этого изотопа . сколько его будет через 7,8 года

Физика

Период полураспада изотопа натрия равен 2.6 года изначально было 208 г этого изотопа . сколько его будет через 7,8 года

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