Помогите прошу очень надо помощь................ гаметофит мужской и женский - что это, из чего состоит и где находится. отдел хвощевидные

Биология
Помогите прошу очень надо помощь................ гаметофит мужской и женский - что это, из чего состоит и где находится. отдел хвощевидные
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Муж гаплоидный-пыльцевое зерно жен гаплоидный оплодотворение зигота
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