Помогите прошу очень надо помощь................ гаметофит мужской и женский - что это, из чего состоит и где находится. отдел хвощевидные

Биология

Помогите прошу очень надо помощь................ гаметофит мужской и женский - что это, из чего состоит и где находится. отдел хвощевидные

Автор: Гость