Помогите прошу очень надо помощь................ гаметофит мужской и женский - что это, из чего состоит и где находится. отдел хвощевидные
Биология
Помогите прошу очень надо помощь................ гаметофит мужской и женский - что это, из чего состоит и где находится. отдел хвощевидные
Ответ(ы):
Гость:
Муж гаплоидный-пыльцевое зерно жен гаплоидный оплодотворение зигота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Химия
Помогите пожалуйста!! Рассчитайте объем образующегося углекислого газа, при сжиг??нии 89,5г технического угля содержащего 31,2% не горючих примесей...