Представить квадрат двучлена (n-5)^2 в виде многочлена

Алгебра
Представить квадрат двучлена (n-5)^2 в виде многочлена
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Ответ(ы):
Гость:
(n-5)²=n²-2*5n+5²=n²-10n+25
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