ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! КАКИМИ ЕЩЕ ВАРИАНТАМИ ИМЕНИ МАРЬЯ,МАША МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ ЗАПИСЬ?
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ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! КАКИМИ ЕЩЕ ВАРИАНТАМИ ИМЕНИ МАРЬЯ,МАША МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ ЗАПИСЬ?
Ответ(ы):
Гость:
Мария,или заменять местоимениями "она","Её" и т.п.
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