Подпишите названия свойства древесины мягкость твердость прочность долговечнос??ь легкость в обработке Соотнесите с деревьев изделий из них С какого года где получить информацию в случае затруднений

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Подпишите названия свойства древесины мягкость твердость прочность долговечнос??ь легкость в обработке Соотнесите с деревьев изделий из них С какого года где получить информацию в случае затруднений

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