Главные, положительные (добрые), отрицательные (злые) герои в сказке "Аленький цветочек".
Литература
Главные, положительные (добрые), отрицательные (злые) герои в сказке "Аленький цветочек".
Ответ(ы):
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Положительные: дочка купца,купец,чудовище. Отрицательные:сёстры дочки купца.
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