Написать отзыв о стихотворении Афанасия Фета Зреет рожь над жаркой нивой, И от ??ивы и до нивы Гонит ветер прихотливый Золотые переливы. Робко месяц смотрит в очи, Изумлен, что день не минул, Но широко в область ночи Д...

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Написать отзыв о стихотворении Афанасия Фета Зреет рожь над жаркой нивой, И от ??ивы и до нивы Гонит ветер прихотливый Золотые переливы. Робко месяц смотрит в очи, Изумлен, что день не минул, Но широко в область ночи День объятия раскинул. Над безбрежной жатвой хлеба Меж заката и востока Лишь на миг смежает небо Огнедышащее око.

Автор: Гость