13. Какие из следующих утверждений верны? 1. Если один из углов параллелограмма равен 60, то противоположный ему угол равен 120. 2. Площадь ромба равна произведению двух его смежных сторон на синус угла между ними. 3. Если од...
Математика
13. Какие из следующих утверждений верны? 1. Если один из углов параллелограмма равен 60, то противоположный ему угол равен 120. 2. Площадь ромба равна произведению двух его смежных сторон на синус угла между ними. 3. Если один из углов, прилежащих к стороне параллелограмма, равен 50, то другой угол, прилежащий к той же стороне, равен 50.
Ответ(ы):
Гость:
2) -верно Sромба= 1/2*на диагонали. а 1/2 = синус угла между ними.(30°) 1) неверно. должен быть смежный угол. 3) неверно
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