1 часть пути длиной 416 километров поезд прошел за 8:00 2 часть пути на который было за??рачено столько времени сколько и на первую часть поезд шел со скоростью на 4 километров час больше приехать Чему равен весь путь пройденны...

Математика

1 часть пути длиной 416 километров поезд прошел за 8:00 2 часть пути на который было за??рачено столько времени сколько и на первую часть поезд шел со скоростью на 4 километров час больше приехать Чему равен весь путь пройденным поездом

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