Придумай прислив'я прозимови мисяци
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Придумай прислив'я прозимови мисяци
Ответ(ы):
Гость:
Грудень землю грудить і хату студить.
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