Какие условия нужны для синтеза белка

Гость: Гость:

1. Наличие в ядерном и клеточном соке всех необходимых "строительных" элементов: аминокислот, азотистых оснований, рибозы, фосфатов и т. д. 2. Присутствие необходимых ферментов, специфичных для реакций транскрипции и трансляции. 3. Синтезированные свободные рибосомы, т-РНК. 4. Наличие энергии для химических связей. 5. Живая клетка. 6. Наличие в клетке необходимых для биосинтеза органелл и генетического материала.