Какие важные открытия были сделаны в 20 веке при исследовании Мирового океана

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Новейшие открытия 20века внесли большой вклад в развитие знаний о нашей планете. Они проводятся с преминением новых методов изучения Земли в специально созданных научных организациях, цель которых, проведение научных исследований. Во многих странах мира учёные организуют большие по масштабам экспидиции в Антарктиду и Антарктику. Ведётся широкое изучение Мирового океана. Начало его исследования было положено английской экспидицией на судне ,,Челенджер", продолжено на русском ,,Витязе" и других короблях науки. Например: ▪ 16 января (28 января по новому стилю) 1820 года русская экспедиция, в состав которой входили шлюпы «Мирный» и «Восток» под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева, вышедшая 4 июня 1819 из Кронштадта, открыла Антарктиду. Выбери, что тебе нужно