Какие вопросы можно задать чтобы узнать больше о том, что они делали во время праз??нования What sotgs haysing? What food hechildreneat? Anyoneeat raditional Russian food?

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Какие вопросы можно задать чтобы узнать больше о том, что они делали во время праз??нования What sotgs haysing? What food hechildreneat? Anyoneeat raditional Russian food?
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