Мини текст на тему кем я хочу стать

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Мини текст на тему кем я хочу стать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды я размышлял на тему "Кем я хочу стать в будущем ". Я долго думал, расчитывал и мне в голову пришла одна замечательная мысль. Я бы хотел стать человеком. Да, именно человеком, профессия не важна в моем случае. Я бы хотел быть не каким-нибудь варваром или вандалом, а просто вырасти порядочным человеком. Верным другом, готовым придти всегда на помощь. Хорошим мужем (или женой, если ты девочка), заботящимся о своей семье. Я бы хотел помогать людям. Надеюсь, мои планы осуществлятся.
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