ЗАДАНИЕ 27 НА ФОТО!!!ПОМОГИТЕ!!!НАДО СРОЧНО!!!ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!

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ЗАДАНИЕ 27 НА ФОТО!!!ПОМОГИТЕ!!!НАДО СРОЧНО!!!ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Доброму гостю хозяин рад. 2. С хорошим попутничком .... 3.На свежего червячка... 4.Ласковое словно мягче мягкого... 5.При вечном...
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