. Массовые доли углерода и водорода в молекуле вещества соответственно равны - 83.72% и 16.28% Относительно плотность по водороду 21.
Химия
. Массовые доли углерода и водорода в молекуле вещества соответственно равны - 83.72% и 16.28% Относительно плотность по водороду 21.
Ответ(ы):
Гость:
D(h2)=Mr/2 Mr(CxHy)=21*2=42 m(C)=42*0.8372=35г n(C)=35/12=3 атома m(H)=42*0.1628=6г n(H)=6/1=6 атомов Проверка: Mr(C3H6)=12*3+6=36+6=42 Ответ: C3H6- пропен
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