. Массовые доли углерода и водорода в молекуле вещества соответственно равны - 83.72% и 16.28% Относительно плотность по водороду 21.

Химия

. Массовые доли углерода и водорода в молекуле вещества соответственно равны - 83.72% и 16.28% Относительно плотность по водороду 21.

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