Напишите мини-сочинение на тему "Трудно ли быть щедрым человеком".
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Напишите мини-сочинение на тему "Трудно ли быть щедрым человеком".
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