Напишите мини-сочинение на тему "Трудно ли быть щедрым человеком".

Русский язык
Напишите мини-сочинение на тему "Трудно ли быть щедрым человеком".
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Назовите слово в котором 4 корня
Ответить
Математика
Туристы купили палатку,рюкзаки и спальные мешки.Половина стоимости была потрачена на палатку.На остальные деньги купили 2 рюкзака по цене 120.000 р...
Ответить
Информатика
Помогите! Пропустил тему по программированию на PaskalABC. Информатика 10 кл. Дали сам??стоятельную...Очень нужно решить 6 заданий. 1) Наименьш...
Ответить
Русский язык
Мини текст на тему каким я хочу стать
Ответить
Математика
Длина мотка верёвки 95м .От него отрезали одну пятую часть .Сколько метров верёвки ??сталось?
Ответить