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Мини Текст на тему "Каким я хочу стать" Наверное, многие в детстве хотят стать космонавтом или балериной, а некоторым нравятся сразу несколько профессий. По мере взросления на смену детским мечтам приходят серьезные размышления о выборе призвания, и я тоже часто задумывалась над этим вопросом. Я очень любознательный и общительный человек, мне нравится узнавать и рассказывать о происходящих событиях, меня всегда интересуют мнения людей о каких-либо проблемах. Постоянное общение, как со сверстниками, так и с взрослыми для меня очень важно. Кроме этого, я люблю писать рассказы, сочинять небольшие заметки, и уже опубликовала несколько работ. Поэтому ответ на вопрос «Кем я хочу работать?» для меня давно найден: я хочу заниматься журналистикой, и считаю это своим призванием, только пока не решила, куда пойду ‒ на телевидение, в журнал или газету.