Для кого из действующих лиц поэм Гомера и при каких обстоятельствах злоупотребле??ие вином имело роковые и необратимые последствия
История
Для кого из действующих лиц поэм Гомера и при каких обстоятельствах злоупотребле??ие вином имело роковые и необратимые последствия
Ответ(ы):
Гость:
Для циклопа Вино в то время добавляли в воду, чтобы оно не испортилось, но опять же вода не была чистая, в результате такой процедуры, можно было сначало быстро опьянеть, после отравиться, а если вовремя не вылечить, то можно было и умереть, так как это все предвещало развитие кишечных инфекции, а это очень серьезное заболевание.
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