Составить три ребуса с музыкальными инструментами.

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Составить три ребуса с музыкальными инструментами.
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