Замените придаточные предложение со словом который причастными оборотами. укажи??е слова, зависимые от глаголов и причастий, по образцу. 1. Поляна, которую освещает солнце. 2. Лучи солнца, которые пробиваются сквозь тучи. 3. З...

Русский язык

Замените придаточные предложение со словом который причастными оборотами. укажи??е слова, зависимые от глаголов и причастий, по образцу. 1. Поляна, которую освещает солнце. 2. Лучи солнца, которые пробиваются сквозь тучи. 3. Земля, которую прогревает солнце. 4. птицы, которые прилетели ранней весной. 5. Гнёзда, которые самом птицы на деревьях. 6. Цветы, которые выросли на поляне.

Автор: Гость