Составьте и запишите как можно больше новых слов из этих морфем.Распределение,переподготовка,заговаривать
Русский язык
Составьте и запишите как можно больше новых слов из этих морфем.Распределение,переподготовка,заговаривать
Ответ(ы):
Гость:
Распределение-предел,дела,редение(пр.слова-редеть,редеют). прости только эти пришли в голову
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