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Помогите решить пример с ПЕРЕВОДОМ!!! 17м 30 См * 6
Математика
Помогите решить пример с ПЕРЕВОДОМ!!! 17м 30 См * 6
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Ответ(ы):
Гость:
200 · 6 = 1200 1200=12м
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